Реконструкцию Алтуфьевского пруда завершили в Москве

Работы в рамках реконструкции Алтуфьевского пруда в Северо-Восточном административном округе столицы подошли к концу. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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Как отметил заммэра Петр Бирюков, в рамках этого проекта старались создать для москвичей комфортную зону отдыха у воды.

"Провели очистку от иловых отложений, которые уже занимали более трети от общего объема, из-за чего летом наблюдалось активное цветение водорослей. Кроме того, отремонтировали береговую полосу и создали экоплощадки с водными растениями", – говорится в публикации.

Уточняется, что специалисты проводили очистку водоема с помощью плавающего земснаряда без полного спуска воды. Кроме того, грунт, который находился на дне, извлекли, а затем обезвоживали на мобильном заводе. После проведения всех запланированных работ чистую воду вернули в пруд. В свою очередь, бетонные плиты береговой территории облицевали галькой. Две зоны с водными растениями заняли 815 квадратных метров.

В комплексе городского хозяйства объяснили, что они предотвращают цветение водорослей. Там высадили свыше 13 тысяч растений.