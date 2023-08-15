Собянин: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9%

Объем промышленного производства в столице вырос почти на 9% за полгода, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Высокий темп у обрабатывающей промышленности — рост на 9,8% за тот же период. Отличную динамику показали компании, выпускающие лекарственные средства, продовольственные товары и текстильные изделия», — отметил мэр.
По его словам, с января по июнь выпуск лекарств и медицинских материалов увеличился на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сергей Собянин заметил, что на отечественном рынке после ухода зарубежных компаний освободилась часть ниш. Благодаря этому и системной поддержке города столичные предприятия активно наращивают производственные мощности и расширяют ассортимент продукции.
«Сейчас в Москве свыше четырех тысяч промышленных площадок, где работают больше 720 тысяч человек», — добавил Сергей Собянин.