Собянин: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9%

Объем промышленного производства в столице вырос почти на 9% за полгода, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Высокий темп у обрабатывающей промышленности — рост на 9,8% за тот же период. Отличную динамику показали компании, выпускающие лекарственные средства, продовольственные товары и текстильные изделия», — отметил мэр.

По его словам, с января по июнь выпуск лекарств и медицинских материалов увеличился на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Собянин заметил, что на отечественном рынке после ухода зарубежных компаний освободилась часть ниш. Благодаря этому и системной поддержке города столичные предприятия активно наращивают производственные мощности и расширяют ассортимент продукции.