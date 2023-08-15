Музыкальный фестиваль SandlerFest пройдет на ВДНХ 20 августа

«Музыкальный фестиваль SandlerFest 2023 пройдет 20 августа на ВДНХ. Его программа будет посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Главной темой станет современное звучание музыкальной классики в таких жанрах, как рок, джаз, хип-хоп и электроника. На фестивале выступят 80 артистов и коллективов из России, стран Южной Америки, Ближнего Востока и Африки», – говорится в сообщении.