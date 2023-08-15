Музыкальный фестиваль SandlerFest пройдет на ВДНХ 20 августа
В воскресенье, 20 августа, на ВДНХ состоится музыкальный фестиваль SandlerFest, где выступят 80 артистов и коллективов из разных стран. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Музыкальный фестиваль SandlerFest 2023 пройдет 20 августа на ВДНХ. Его программа будет посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Главной темой станет современное звучание музыкальной классики в таких жанрах, как рок, джаз, хип-хоп и электроника. На фестивале выступят 80 артистов и коллективов из России, стран Южной Америки, Ближнего Востока и Африки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что основные мероприятия запланированы на площади Промышленности, территории парка аттракционов «Орион», рядом с летним кинотеатром-лекторием, в павильоне №16 и на сцене Зеленого театра.
«В рамках фестиваля пройдет презентация оригинальной программы фонда поддержки одаренных детей и молодежи «Русская классика в роке и джазе» Игоря Сандлера. В современных аранжировках прозвучат известные произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и других русских классических композиторов. В павильоне №16 проведут мастер-классы для детей и взрослых. Здесь также работает уникальная выставка Art & Sound, рассказывающая об известных обложках альбомов разных исполнителей», – сообщается на сайте.