В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах 15 августа произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 14 воздушных судов, один — отменен. Во Внуково перенесли пять рейсов, четыре — отменили. В Шереметьево перенесли шесть авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.