Чайник начала XX века и старинный утюг нашли при реставрации жилых домов Москвы

«В 2022 году специалисты в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов привели в порядок 15 жилых домов – объектов культурного наследия. В этом году ведется капитальный ремонт и реставрация еще 15 домов с богатым прошлым. Во время работ специалисты часто выявляют ценные находки. <…> На ул. Волхонка в д. 9, стр. 1 во время капитального ремонта и реставрации в вентиляционной шахте трубы чердака нашли старинный утюг. <…> Еще один интересный предмет – английский посеребренный чайник начала XX века – мастера-реставраторы обнаружили на антресоли площадки чернового подъезда д. 29 на ул. Арбат», – рассказали в пресс-службе.