Несколько улиц Москвы перекроют 19 и 20 августа из-за полумарафона

"Временно закроют движение транспорта 19 и 20 августа и на некоторых улицах на западе столицы для проведения соревнований по триатлону. Так, 19 августа с 06:00 до 11:30 нельзя будет проехать по участку Северо-Западной (СЗХ) и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, а также на съезде на СЗХ (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы. С 06:00 до 20:00 и 20 августа с 08:00 до 13:00 движение закроют на улице Крылатской и в местном проезде от дома 2а по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала. С 06:00 19 августа до окончания мероприятия будет организовано двустороннее движение на съезде с улицы Нижние Мневники (в сторону улицы Народного Ополчения) на Островную улицу", - отмечается на портале.