В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 26 градусов

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 13 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.