В Москве спрогнозировали аномальную жару

В Москве ожидается высокая температура, не характерная для региона во второй половине августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об аномалии он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, в столице погода прогнозируется хорошая, летняя. Во вторник, 15 августа, с юго-запада столицы в более северные районы начнет перемещаться антициклон, который будет определять погоду до конца рабочей недели. Так, до 18 августа прогнозируется переменная облачность, отсутствие осадков, комфортные ночные температуры — в диапазоне 14-16 градусов, а в центре города 16-18.

В центре города температуры будут выше из-за так называемого эффект острова тепла. Он связан с тем, что днем прогревается не только асфальт и подстилающая поверхность, но и стены домов. В центре Москвы очень много высотных зданий — стены домов прогреваются и ночью отдают свое тепло Роман Вильфанд

В среду, 16 августа, в столице ожидается 25-27 градусов, в четверг — 26-28, в пятницу температура поднимется до 27-30, что выше нормы на 5 градусов.

«Это уже заметная аномалия. По усредненным значениям такой температурный фон наиболее характерен для южных регионов, для Воронежа, Ростова, но не для Москвы», — добавил синоптик.

На выходных температура начнет понижаться. Ночью будет 13-18 градусов, днем 21-26, что тоже выше нормы, но на 2 градуса.