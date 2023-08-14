В Москве после капремонта открыли шесть поликлиник
В Москве после капремонта открыли еще шесть поликлиник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Отремонтировали филиал консультативно-диагностического центра № 6 в Бескудниковском районе, филиал городской поликлиники № 52 в Бирюлеве Восточном, филиал детской городской поликлиники № 32 в Мещанском районе, головное здание детской городской поликлиники № 7 в Вешняках и детско-взрослую поликлинику на улице Академика Бакулева в Теплом Стане.
В медучреждениях обновили инженерные системы и лифты, организовали безбарьерное движение, а также посадили деревья и кустарники. Кроме того, в поликлиниках заменили оборудование, среди которого маммографы, УЗИ-аппараты, аппараты для рентгена, функциональной диагностики и многое другое.