В Москве после капремонта открыли шесть поликлиник

В Москве после капремонта открыли еще шесть поликлиник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Отремонтировали филиал консультативно-диагностического центра № 6 в Бескудниковском районе, филиал городской поликлиники № 52 в Бирюлеве Восточном, филиал детской городской поликлиники № 32 в Мещанском районе, головное здание детской городской поликлиники № 7 в Вешняках и детско-взрослую поликлинику на улице Академика Бакулева в Теплом Стане.