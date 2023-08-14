Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

«Во вторник и среду температура воздуха в Москве прогреется до +25…+26 °С, а с четверга и до конца недели — до +27…+29 °С. Начиная со вторника и до конца недели осадков в столице не ожидается», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».