Собянин: Детсады, школы и поликлиника появятся на северо-западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о новых социальных объектах, которые появятся на северо-западе столицы.

«Вместе с инвесторами развиваем социальную инфраструктуру во всех округах Москвы. Все школы и детсады в составе ЖК строятся по индивидуальным проектам и оснащаются современным оборудованием. Несколько зданий скоро появится на северо-западе столицы», – написал Собянин.

Так, в районе Хорошево-Мневники застройщики планируют построить школу на 775 мест с ИТ-полигоном и робоклассом, а также два детских сада – на 200 и 350 воспитанников.

В Покровском-Стрешнево инвестор строит детсад на 350 детей, где будет 14 групп, спортивный и музыкальный залы. В этом же районе началось строительство школы на 815 мест с инженерным и лабораторно-исследовательским комплексами, ИТ-полигоном, запланировано многофункциональное пространство с мультимедийным оборудованием.

В Куркино больше чем наполовину построен учебный корпус на 550 мест. Он разделен на три части: начальная школа, дошкольное отделение и консультативный психолого-педагогический центр.