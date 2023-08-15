Панда из Московского зоопарка проснулась рано во вторник, 15 августа. Пресс-служба зоосада показала, как активничает животное.

— У каждого должно быть время потянуться с утра. Бревенчатый помост для лучшего очищения шерсти добавляйте по вкусу, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

На кадрах косолапый потягивается ранним утром и активно разминает лапы.

Панды Жуи и Диндин переехали в столичный зоосад из Китая в 2019 году. Это было сделано в рамках двустороннего соглашения, которое заключили между зоопарком Москвы и Центром по разведению панд в Чэнду. Согласно договору, Жуи и Диндин проведут в столичном зоопарке 15 лет.

19 июля панды Жуи и Диндин встретились для продолжения рода. Чтобы контролировать процесс, из Китая в Москву прилетел эксперт по размножению больших панд из заповедника в Чэнду.

12 августа на медиаэкране Московского зоопарка появился новый видеоролик, посвященный большой панде. Из него посетители могут узнать, как обогащается среда обитания животных. Помимо ролика о жизни панд, на экране также транслируют видео, посвященные тигру, белому медведю, белоплечему орлану, манулу и снежному барсу.