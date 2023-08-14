Собянин: в Москве открыли еще шесть поликлиник после капитального ремонта

«Продолжаем обновлять поликлиники по новому московскому стандарту. Открыли еще шесть зданий после капитального ремонта в разных районах Москвы. В их числе: в районе Бескудниковский – филиал консультативно-диагностического центра №6; в Бирюлево Восточном – филиал городской поликлиники №52; в районе Косино-Ухтомский – филиал городской поликлиники №66; в Мещанском районе – филиал детской городской поликлиники №32; в Вешняках – головное здание детской городской поликлиники №7; в районе Теплый Стан – детско-взрослая поликлиника на ул. Академика Бакулева», – говорится в сообщении.