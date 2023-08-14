Собянин: в Москве открыли еще шесть поликлиник после капитального ремонта

Собянин: Шесть поликлиник открыто после капитального ремонта в разных округах Москвы
Шесть поликлиник открыто после капитального ремонта в разных округах Москвы, в них получат помощь почти 175 тыс. человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Продолжаем обновлять поликлиники по новому московскому стандарту. Открыли еще шесть зданий после капитального ремонта в разных районах Москвы. В их числе: в районе Бескудниковский – филиал консультативно-диагностического центра №6; в Бирюлево Восточном – филиал городской поликлиники №52; в районе Косино-Ухтомский – филиал городской поликлиники №66; в Мещанском районе – филиал детской городской поликлиники №32; в Вешняках – головное здание детской городской поликлиники №7; в районе Теплый Стан – детско-взрослая поликлиника на ул. Академика Бакулева», – говорится в сообщении.
Мэр подчеркнул, что теперь это современные поликлиники с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медицинских специалистов.
«Полностью поменяли медоборудование: установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другую современную технику. Заменили все инженерные системы и лифты, организовали безбарьерное передвижение, сделали стильный дизайн помещений, благоустроили территории, высадили гипоаллергенные деревья и кустарники», – отметил Собянин.
По его словам, в общей сложности медицинскую помощь в этих поликлиниках получают почти 175 тыс. детей и взрослых.