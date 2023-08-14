На юго-востоке Москвы по реновации построили дом в бело-бежевой гамме

Новостройка по программе реновации в бело-бежевой цветовой гамме введена в эксплуатацию в столичном районе Люблино. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов .

"В районе Люблино на улице Краснодарская, владение 6 ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Фасады здания выполнили в классической бело-бежевой гамме "какао с молоком", дополнительную динамику придают оконные профили желтого цвета", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, жилой дом состоит из пяти секций переменной этажности в форме буквы "П". В качестве отделки фасадов использована рельефная плитка под кирпич, установлены металлические корзины для кондиционеров. Под территорией внутреннего дворового пространства размещена подземная автостоянка.

"Всего здесь 341 квартира (однокомнатных - 46, двухкомнатных - 218, трехкомнатных - 77). Три квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы ", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что первый этаж дома нежилой и предусмотрен для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части есть колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.