Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

— Но уже в ближайшее время в Москву вернется лето. С завтрашнего дня в столичный регион придет антициклон с малой облачностью, а осадков вообще не будет. Температура воздуха будет расти каждый день на 1,5–2 градуса. К четвергу-пятнице, 17–18 августа, она достигнет 26–28 градусов, — рассказал Ильин.