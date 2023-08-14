Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву вернется летняя погода
На этой неделе москвичей и гостей столицы снова ожидает летняя погода с минимальным количеством дождей. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
По его словам, в понедельник, 14 августа, температурные значения не поднимутся выше 20–22 градусов и будут сопровождаться кратковременными дождями.
— Но уже в ближайшее время в Москву вернется лето. С завтрашнего дня в столичный регион придет антициклон с малой облачностью, а осадков вообще не будет. Температура воздуха будет расти каждый день на 1,5–2 градуса. К четвергу-пятнице, 17–18 августа, она достигнет 26–28 градусов, — рассказал Ильин.
При этом со вторника также ожидается рост и атмосферного давления, предупредил метеоролог.
— Если сегодня значения колеблется в районе 746 миллиметров ртутного столба, то к пятнице оно приблизится к отметке 752–755 миллиметров, — подчеркнул синоптик.
Согласно прогнозу, ветер сначала будет дуть с запада, но в середине недели изменит свое направление.
— По силе — примерно 4–7 метров в секунду. А с усилением антициклона в середине недели он начнет ослабевать до 1–6 метров в секунду и изменит свое направление на северо-западное, — добавил Ильин.