Назван срок запуска нового участка московского метро
Движение по участку от «ЗИЛа» до «Коммунарки» Троицкой линии столичного метро планируется запустить уже в 2024 году. Такой срок назвал в своем Москвы Сергей Собянин.
По его словам, 17 станций самого протяженного за границами МКАД участка метро сейчас находятся в разной стадии готовности. Собянин уточнил, что участок между станциями «Новаторская» и «Бачуринская» готов на 70 процентов, там монтируются инженерные системы и проводится отделка. В свою очередь, от «Бачуринской» до «Коммунарки» ведутся монолитные работы, отделка и монтаж инженерных систем.
Мэр рассказал, что Троицкая линия сделает удобнее и быстрее поездки жителей ТиНАО, юга и юго-запада столицы. Ожидается, что пользоваться 40-километровой линией смогут более полутора миллионов москвичей.
Как сообщалось ранее, строительство Троицкой линии московского метрополитена утвержден проект планировки от «Коммунарки» до «Кедровой». Длина этого отрезка пути достигнет 9,3 километра. Участок будет состоять из четырех станций — «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая». Первые три из них будут наземными.