В Москве на 23% нарастили производство арматурных изделий

Столичный производитель за семь месяцев 2023-го изготовил более 22 тысяч тонн арматурных изделий и металлоконструкций, что на 23 процента больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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— С января по июль текущего года столичный завод «АРМИКОН» более чем на 20 процентов нарастил объем производства арматуры и металлоконструкций. За это время на предприятии было выпущено свыше 22 тысяч тонн продукции, необходимой для различных отраслей строительства и промышленности, — рассказал Владислав Овчинский.

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Как отметил глава ведомства, производственные мощности завода позволяют изготавливать более четырех тысяч тонн изделий в месяц и около 48 тысяч тонн в год.

Положительная динамика обусловлена ростом производственных мощностей. Так, за год промышленная площадка предприятия выросла на три тысячи квадратных метров — до 13 тысяч. Благодаря этому компания наладила обработку листового, фасонного и круглого проката, расширив спектр оказываемых услуг. Как рассказал генеральный директор компании Андрей Закараускас, на предприятии следят за качеством как поступающего на завод сырья, так и выпускаемой продукции. Для этого здесь работает отдел технического контроля и современная лаборатория.

— Сегодня мы предлагаем рынку широкий ассортимент металлоизделий, а также постоянно оцениваем потребности рынка и стараемся расширить линейку выпускаемой продукции, — уточнил он.

В прошлом году на предприятии обновили парк оборудования, что позволило оперативно изготавливать сложные металлоизделия по чертежам заказчика и полностью автоматизировать этот процесс. Компания использует в производственном процессе специальные программы 3D-моделирования. Благодаря этому на заводе выпускают детали различной степени сложности для станков, механизмов и машин под нужды российских и зарубежных предприятий.