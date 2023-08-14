Москвичам пообещали облачную погоду и кратковременные дожди в понедельник

В понедельник, 14 августа, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве +22 — +24 градуса, в Подмосковье — от +20 до +25 градусов», — заявил специалист.

Леус добавил, что направление ветра будет западным, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти. К вечеру ожидается 750 мм ртутного столба, что несколько выше нормы.