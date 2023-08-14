Павильоны и знаковые объекты представлены на Московском урбанфоруме в «Лужниках»

На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» москвичи и гости столицы могут познакомиться с главными достижениями развития столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках форума организованы разные тематические пространства, например площадка, на которой можно подготовиться к свадьбе в столице. Для будущих молодоженов открыты фешен-коворкинг, студия флористики, свадебный шоурум и лекторий, на котором расскажут, как провести торжество. Кроме того, особое настроение создает цветущая ротонда с подиумом, где проходят модные показы, и свадебный ретроавтомобиль», – говорится в материале.

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Сообщается, что рядом с Дворцом водных видов спорта работает павильон «Цифровые технологии Москвы», где есть более 10 пространств, которые знакомят посетителей с главными решениями в этой сфере и онлайн-сервисами для комфортной жизни в столице. Например, в зоне «Цифровой двойник» можно увидеть точную 3D-модель города, прогуляться по цифровому двойнику ВДНХ и отправиться на виртуальную экскурсию по знаковым столичным достопримечательностям. В VR-кинотеатре посетители совершат путешествие вместе с проектом «Узнай Москву» и поймут, как с течением времени менялась территория ул. Тверская, парка «Зарядье», Северного речного вокзала и ВДНХ. Кроме того, по вечерам в 21:30 команда павильона демонстрирует на фасаде аквакомплекса «Лужники» аудиовизуальный перформанс «Город для каждого», созданный с помощью нейросетей.

«Гости Московского урбанистического форума смогут увидеть «Лужники» глазами жителей разных эпох. Возле 30-метрового колеса обозрения расположился павильон «Куб». Здесь можно увидеть, как изменилась Москва за последние 12 лет.

Интерактивные инсталляции на втором уровне посвящены достижениям по основным направлениям ее развития, а на первом этаже в течение всего дня показывают сенсорное шоу «Почувствуй свой город» и короткометражный фильм «Москва, я люблю тебя», в котором развитие столицы представлено через призму отношений двух влюбленных», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, между центральным входом и Большой спортивной ареной расположился зеркальный фургон – мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ). Там можно получить карты маршрутов «Играй в Москву» и молодежного гида по столице, поучаствовать в викторине, посвященной городу, а также зарегистрироваться на бесплатные экскурсии по Москве. Прогулки начинаются у ТИЦ и продолжаются за пределами «Лужников», например на смотровой площадке «Воробьевы горы» или у парка «Новодевичьи пруды».

«Одной из ключевых площадок Московского урбанистического форума в «Лужниках» является интерактивно-выставочное пространство «Мой район», где можно познакомиться с проектами, реализуемыми в рамках одноименной программы. Здесь представлены примеры дворовой площадки с тренажерами и детскими игровыми объектами, благоустроенного парка, площадки для прогулок с домашними питомцами с газонами, лавочками и тренажерами для животных и многое другое. Ежедневно в локации «Мой район» проходит более 100 мероприятий, в том числе занятия по йоге в гамаках, баскетболу, показы мультфильмов и мастер-классы в песочнице, уроки живописи и другие события для взрослых и детей», – говорится в сообщении.