Павильоны и знаковые объекты представлены на Московском урбанфоруме в «Лужниках»
На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» москвичи и гости столицы могут познакомиться с главными достижениями развития столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В рамках форума организованы разные тематические пространства, например площадка, на которой можно подготовиться к свадьбе в столице. Для будущих молодоженов открыты фешен-коворкинг, студия флористики, свадебный шоурум и лекторий, на котором расскажут, как провести торжество. Кроме того, особое настроение создает цветущая ротонда с подиумом, где проходят модные показы, и свадебный ретроавтомобиль», – говорится в материале.
Сообщается, что рядом с Дворцом водных видов спорта работает павильон «Цифровые технологии Москвы», где есть более 10 пространств, которые знакомят посетителей с главными решениями в этой сфере и онлайн-сервисами для комфортной жизни в столице. Например, в зоне «Цифровой двойник» можно увидеть точную 3D-модель города, прогуляться по цифровому двойнику ВДНХ и отправиться на виртуальную экскурсию по знаковым столичным достопримечательностям. В VR-кинотеатре посетители совершат путешествие вместе с проектом «Узнай Москву» и поймут, как с течением времени менялась территория ул. Тверская, парка «Зарядье», Северного речного вокзала и ВДНХ. Кроме того, по вечерам в 21:30 команда павильона демонстрирует на фасаде аквакомплекса «Лужники» аудиовизуальный перформанс «Город для каждого», созданный с помощью нейросетей.
«Гости Московского урбанистического форума смогут увидеть «Лужники» глазами жителей разных эпох. Возле 30-метрового колеса обозрения расположился павильон «Куб». Здесь можно увидеть, как изменилась Москва за последние 12 лет.
Интерактивные инсталляции на втором уровне посвящены достижениям по основным направлениям ее развития, а на первом этаже в течение всего дня показывают сенсорное шоу «Почувствуй свой город» и короткометражный фильм «Москва, я люблю тебя», в котором развитие столицы представлено через призму отношений двух влюбленных», – говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, между центральным входом и Большой спортивной ареной расположился зеркальный фургон – мобильный туристско-информационный центр (ТИЦ). Там можно получить карты маршрутов «Играй в Москву» и молодежного гида по столице, поучаствовать в викторине, посвященной городу, а также зарегистрироваться на бесплатные экскурсии по Москве. Прогулки начинаются у ТИЦ и продолжаются за пределами «Лужников», например на смотровой площадке «Воробьевы горы» или у парка «Новодевичьи пруды».
«Одной из ключевых площадок Московского урбанистического форума в «Лужниках» является интерактивно-выставочное пространство «Мой район», где можно познакомиться с проектами, реализуемыми в рамках одноименной программы. Здесь представлены примеры дворовой площадки с тренажерами и детскими игровыми объектами, благоустроенного парка, площадки для прогулок с домашними питомцами с газонами, лавочками и тренажерами для животных и многое другое. Ежедневно в локации «Мой район» проходит более 100 мероприятий, в том числе занятия по йоге в гамаках, баскетболу, показы мультфильмов и мастер-классы в песочнице, уроки живописи и другие события для взрослых и детей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что фестиваль городского хозяйства знакомит гостей форума с достижениями столичных коммунальщиков. В двух павильонах и на площадках вокруг них проходят игры, лекции и мастер-классы, подготовленные специалистами комплекса городского хозяйства столицы. Кроме того, представлены разные объекты, где посетители могут получить полезную информацию. Например, на стенде «Безопасный дом» можно узнать, как сделать перепланировку безопасной, простыми способами уменьшить потребление энергии и получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.