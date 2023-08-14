В Москве за полгода собрали более 700 тыс. тонн вторсырья

В Москве в рамках реализации программы по раздельному сбору отходов удалось собрать более 700 тыс. т вторсырья за январь — июнь 2023 года, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

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Об этом сообщает РИАМО.

«За январь — июнь 2023 года при сортировке выделено и направлено на переработку свыше 700 тыс. т вторсырья, что на 100 тыс. т превышает предыдущий аналогичный показатель», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в 2022 году в столице собрали рекордные 1,5 млн т вторсырья.