Последние рейсы речного транспорта отменили в Москве

В Москве отменили последние рейсы речного транспорта из-за проведения профилактических работ на электросетях. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Учитывайте изменения при построении маршрутов, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

На столичном портале «Узнай Москву» опубликовали новый квиз, посвященный Южному речному вокзалу. Пользователям предложено ответить на восемь вопросов о его истории и узнать, какие новые объекты появились на территории вокзала.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 20 июня, посетили Северный речной вокзал в столице. Вместе они приняли участие в церемонии запуска в городе первых электрических речных трамвайчиков.