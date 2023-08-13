Последние рейсы речного транспорта отменили в Москве
В Москве отменили последние рейсы речного транспорта из-за проведения профилактических работ на электросетях. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Учитывайте изменения при построении маршрутов, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
На столичном портале «Узнай Москву» опубликовали новый квиз, посвященный Южному речному вокзалу. Пользователям предложено ответить на восемь вопросов о его истории и узнать, какие новые объекты появились на территории вокзала.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 20 июня, посетили Северный речной вокзал в столице. Вместе они приняли участие в церемонии запуска в городе первых электрических речных трамвайчиков.
За время испытаний столичные электросуда преодолели более 20 тысяч километров. Новые транспортные средства успешно прошли проверку. Кроме того, корабли российского производства планируют уже скоро вывести на столичные маршруты.