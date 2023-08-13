Московский планетарий проведет цикл лекций о космосе с астрономическими наблюдениями 16–18 августа
Московский планетарий проведет цикл лекций о космосе с астрономическими наблюдениями 16–18 августа в 19:30. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Вместе с Московским планетарием мы проведем цикл лекций о космосе с астрономическими наблюдениями. Какие звезды видны в летнем небе над Москвой? Какие уникальные явления можно заметить на поверхности Луны? НЛО – миф или есть доказательства? Про это и многое другое расскажет астрофотограф и лектор Московского планетария Игорь Севастьянов. После лекции вы сможете понаблюдать за звездами с крыши СРВ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что участие бесплатное, но нужна регистрация.