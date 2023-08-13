Собянин: Троицкой линией метро смогут пользоваться более 1,5 миллиона человек

Более полутора миллионов человек смогут воспользоваться Троицкой линией метро после ее открытия. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Новая линия сделает удобнее и быстрее поездки жителей ТиНАО, юга и юго-запада столицы. Участок от «ЗИЛа» до «Коммунарки» планируем запустить уже в следующем году, — сообщил глава города.

Собянин отметил, что участок от «Новаторской» до «Бачуринской» готов на 70 процентов. В настоящее время специалисты монтируют инженерные системы и проводят отделку. Кроме того, на станции «ЗИЛ» ведется устройство основных конструкций.

Троицкая линия станет самой протяженной веткой за границами Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Ее общая протяженность составит 40 километров.

В перспективе планируется провести линию метро до Троицка. В данный момент утвержден проект участка от «Коммунарки» до «Кедровой». Всего ветка будет состоять из 17 станций, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В ближайшие месяцы будут запущены станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро. В результате реализации проекта город получит один из самых протяженных радиусов московского метро — от «Делового центра» до «Внуково», а для 350 тысяч человек улучшится транспортная доступность.