В Москве с начала года построили 25 км дорог

"В День строителя подводим итоги работы столичного стройкомплекса за семь месяцев 2023-го. С начала года завершили строительство 62 объектов социальной инфраструктуры - школ и детских садов, медицинских учреждений и спорткомплексов; 25 км дорог, 10 искусственных сооружений и 3 пешеходных переходов; 7,6 млн кв. м недвижимости, из них 3,5 млн кв. м жилья - в том числе по программе реновации", - написал мэр.