Москвичей предупредили о возвращении жаркой погоды

В Москве и Московской области на следующей неделе снова ожидается жаркая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет RT.

© EPA/TACC

По его словам, в столичном регионе в понедельник, 14 августа, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет в диапазоне от +13° до +15°, днем от +22° до +24°.

Во вторник атмосферное давление несколько увеличится, небо практически освободится от облаков, температура повысится на 1-2 градуса.

В среду, 16 августа, столбики термометров местами поднимутся до +29°, ожидается переменная облачность без осадков, заметил Вильфанд.

В конце рабочей недели, предупредил метеоролог, температура воздуха будет в диапазоне от +26° до +31°. Возможны кратковременные осадки.