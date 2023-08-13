Москвичей предупредили о возвращении жаркой погоды
В Москве и Московской области на следующей неделе снова ожидается жаркая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет RT.
По его словам, в столичном регионе в понедельник, 14 августа, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет в диапазоне от +13° до +15°, днем от +22° до +24°.
Во вторник атмосферное давление несколько увеличится, небо практически освободится от облаков, температура повысится на 1-2 градуса.
В среду, 16 августа, столбики термометров местами поднимутся до +29°, ожидается переменная облачность без осадков, заметил Вильфанд.
В конце рабочей недели, предупредил метеоролог, температура воздуха будет в диапазоне от +26° до +31°. Возможны кратковременные осадки.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России на следующей неделе ожидается новый виток «тропической» жары. Он уточнил, что в четверг столбики термометров могут подняться до +33°, что на 10 градусов выше климатической нормы для середины августа.