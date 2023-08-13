Фестиваль социальной рекламы начался в Гостином Дворе

Фестиваль социальной рекламы открыли в рамках Московского урбанистического форума на площадке Гостиного Двора. Гости смогут в перерывах между мероприятиями основной программы, а также по вечерам посмотреть на экранах зала «Москва» ролики об улучшениях в социальной сфере, о развитии торговли и общепита, модернизации городских театральных площадок, парков и школ.

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Департамент культурного наследия Москвы в видеосюжете делится успехами по сохранению памятников, Департамент информационных технологий рассказывает о новых цифровых сервисах, а Комитет по туризму сделал акцент на достопримечательностях Москвы.

В роликах комплекса социального развития столицы актер Сергей Бурунов и певица Анна Семенович призывают проверить здоровье в павильонах «Здоровая Москва». Московская пенсионерка просто и понятно объясняет, что такое чат-бот с искусственным интеллектом и как с его помощью записаться в поликлинику. Специалисты скорой дают советы, что делать в трудной ситуации, врачи городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова рассказывают, как высокотехнологичное оборудование помогает им ежедневно спасать сотни жизней, а в ролике Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского гости Московского урбанфорума могут увидеть новый флагманский медицинский центр. В социальной рекламе нашлось место историческим и литературным персонажам, которые проверили диспансеризацию на себе, а вампиры узнали, почему стоит делать прививки.