Фестиваль социальной рекламы начался в Гостином Дворе

Фестиваль социальной рекламы начался на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе
Фестиваль социальной рекламы открыли в рамках Московского урбанистического форума на площадке Гостиного Двора. Гости смогут в перерывах между мероприятиями основной программы, а также по вечерам посмотреть на экранах зала «Москва» ролики об улучшениях в социальной сфере, о развитии торговли и общепита, модернизации городских театральных площадок, парков и школ.
Департамент культурного наследия Москвы в видеосюжете делится успехами по сохранению памятников, Департамент информационных технологий рассказывает о новых цифровых сервисах, а Комитет по туризму сделал акцент на достопримечательностях Москвы.
В роликах комплекса социального развития столицы актер Сергей Бурунов и певица Анна Семенович призывают проверить здоровье в павильонах «Здоровая Москва». Московская пенсионерка просто и понятно объясняет, что такое чат-бот с искусственным интеллектом и как с его помощью записаться в поликлинику. Специалисты скорой дают советы, что делать в трудной ситуации, врачи городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова рассказывают, как высокотехнологичное оборудование помогает им ежедневно спасать сотни жизней, а в ролике Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского гости Московского урбанфорума могут увидеть новый флагманский медицинский центр. В социальной рекламе нашлось место историческим и литературным персонажам, которые проверили диспансеризацию на себе, а вампиры узнали, почему стоит делать прививки.
Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель стал интерактивным мультимедийным пространством, где работает уникальная экспозиция, посвященная развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей. Кроме того, здесь проходят лекции врачей, писателей и общественных деятелей о самореализации и здоровье. Для гостей также выступают известные артисты. Узнать подробнее об экспозиции и программе Московского урбанистического форума в Гостином Дворе можно на странице площадки.