Более 10 пар поженились на станции метро «Маяковская» с начала лета

— Московский транспорт продолжает принимать участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья» и предоставлять свои площадки для свадебных церемоний. В ночь с 12 на 13 августа здесь расписались сразу пять пар. Мы благодарны молодоженам за то, что доверили нам свой самый важный день и желаем долгой и счастливой совместной жизни, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».