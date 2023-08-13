Более 10 пар поженились на станции метро «Маяковская» с начала лета

Браки на станции метро «Маяковская» этим летом заключили 11 пар
Летом 2023 года в столичном метро на станции «Маяковская» поженились 11 пар, а в ночь с 12 на 13 августа — сразу пять. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Свадебные церемонии сопровождают два состава «Москва-2020» и «Номерной». Сезон заключения браков в метро закрыт, но для росписи на «Маяковской» в следующем году можно подать заявление во Дворце бракосочетания № 1.
— Московский транспорт продолжает принимать участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья» и предоставлять свои площадки для свадебных церемоний. В ночь с 12 на 13 августа здесь расписались сразу пять пар. Мы благодарны молодоженам за то, что доверили нам свой самый важный день и желаем долгой и счастливой совместной жизни, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Порядка 300 дополнительных мест для регистрации брака открыли на стадионе «Спартак» и в особняке «Роял» в центре столицы.