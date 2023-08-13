Собянин рассказал о достижениях в строительной сфере Москвы

За семь месяцев 2023 года в столице завершили строительство 62 социальных объектов. Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что специалисты возвели 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений, три пешеходных перехода. В столице построили 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,5 миллиона — по программе реновации жилого фонда.

— Также продолжаем наши крупные транспортные проекты:

расширяем сеть столичного метро и строим Московские центральные диаметры, — резюмировал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города поздравил столичных строителей с профессиональным праздником, который отмечается 13 августа. Он отметил, что именно благодаря труду строителей преображается Москва — они возводят величественные здания, мосты, дороги и другие объекты.