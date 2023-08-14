В Москву доставили новые экологичные электросуда и причалы

«В Москву прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна для регулярных речных маршрутов. Плавучие причалы изготавливают на судоверфи в Перми, электросуда – в Санкт-Петербурге, а финальная сборка происходит уже в Москве.



По итогам работ специалисты тщательно протестируют системы управления причалов. Новые электросуда направят на испытания по тестовым маршрутам, в том числе в рамках подготовки капитанов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.