В Москву доставили новые экологичные электросуда и причалы
Москва получила пять новых плавучих причалов и четыре электросудна для регулярных речных маршрутов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«В Москву прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна для регулярных речных маршрутов. Плавучие причалы изготавливают на судоверфи в Перми, электросуда – в Санкт-Петербурге, а финальная сборка происходит уже в Москве.
По итогам работ специалисты тщательно протестируют системы управления причалов. Новые электросуда направят на испытания по тестовым маршрутам, в том числе в рамках подготовки капитанов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как уточняется, все детали причалов сделаны из высокопрочной стали, которая надежно защищает от внешних повреждений и перепадов температуры. Также при изготовлении электросудов использовалась технология лазерной сварки корпуса – она придает легкость, надежность и долговечность.
«Мы продолжаем развивать регулярный речной транспорт, который уже успел завоевать сердца пассажиров. Наши причалы и электросуда – полностью российская разработка, они современные, экологичные и не наносят никакого вреда акватории Москвы-реки. Переход на «зеленые» технологии поддерживает мэр Москвы Сергей Собянин – это важный шаг в заботе о природе и здоровье жителей», – подчеркнул Ликсутов.