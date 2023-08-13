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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Температура воздуха в Москве в воскресенье упадет до климатической нормы августа. Пройдет небольшой дождь, будет облачно. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
© РИА Новости

«В столице температура воздуха составит от плюс 21 до 23 градусов, по Московской области - плюс 19-24 градусов по Цельсию», - сказал Тишковец.

По его словам, это означает, что температурный фон понизится до климатической нормы августа. Снижение обусловлено тыловой частью циклона, куда будут поступать отдельные массивы кучево-дождевых облаков и более свежий воздух.

В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупредили, что на следующей неделе жителей Центральной России ожидает жара до +33°С.

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