Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Температура воздуха в Москве в воскресенье упадет до климатической нормы августа. Пройдет небольшой дождь, будет облачно. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости

«В столице температура воздуха составит от плюс 21 до 23 градусов, по Московской области - плюс 19-24 градусов по Цельсию», - сказал Тишковец.

По его словам, это означает, что температурный фон понизится до климатической нормы августа. Снижение обусловлено тыловой частью циклона, куда будут поступать отдельные массивы кучево-дождевых облаков и более свежий воздух.

В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.