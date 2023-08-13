Новая выставка откроется в Центре Гиляровского

Выставка «Как найти грифона» откроется 18 августа в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

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— Она посвящена единорогам, грифонам, драконам и другим волшебным существам, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в рамках выставки также пройдут лекции о местах обитания волшебных существ, а также об их внешнем облике и повадкам.

В экспозиции представят подлинные предметы XVII-XIX веков: изразцы, книги, открытки, шкатулки и чернильницы. Кроме того, гости в рамках выставки увидят двух белокаменных львов XVII века из «Коломенского», книжные иллюстрации художницы Татьяны Мавриной и уникальный московский изразец XVII века с редкой иконографией китовраса — коронованного получеловека-полульва.

Также на выставке представят женский волосник 1603 года с изображением единорогов, гипсовый слепок грифона с Дмитриевского собора во Владимире и фотографии самых необычных деталей фасадов московских зданий. Посетить экспозицию можно до 12 ноября, пишет официальный сайт мэра Москвы.