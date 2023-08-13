Более 12 тыс. мастер-классов пройдет за время МУФ на площадках «Моего района»

Более 12 тыс. мастер-классов пройдет за время Московского урбанистического форума (МУФ) на площадках «Моего района». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«В ходе Московского урбанистического форума в «Лужниках» для юных посетителей подготовлена специальная творческая программа, в которую входят сотни мастер-классов. Их проводят в зоне программы «Мой район» каждый день работы форума на детской площадке, в песочнице, на подиумах и сцене, которые возвели в спорткомплексе», – говорится в материале.

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Сообщается, что для самых юных посетителей в Лужниках представлена большая песочница. Там организован мастер-класс по созданию целого города из песка. Под руководством настоящих скульпторов ребята могут вылепить фигурки животных.

Физкультурой и зарядкой вместе с тренерами малыши могут заняться на современной детской площадке. Она оснащена мягкими канатным комплексом-башней, которая является альтернативой лазанью по деревьям. Педагоги научат детей координировать каждое движение и правильно дышать. Также ребята могут поучаствовать в соревнованиях по прыжкам через скакалку.

Как подчеркивается в материале, для ребят постарше организовал мастер-класс, который в игровой форме знакомит с профессией реставратора. В ходе него участники освоят приемы бережного восстановления антикварной мебели, хрупкой керамики, реплик живописных полотен и старинных книг. Всех желающих опытные педагоги обучат как современным, так и старинным технологиям реставрации.

Уточняется, что из скульптурного пластилина можно будет вылепить знаковые объекты Москвы: миниатюрную арку ВДНХ, легендарную советскую высотку и многое другое. Отдельный мастер-класс организован для тех, кто хочет сложить мозаику. Также гости площадки могут присоединиться к созданию мультипликационных фильмов. Для этого ребята разделятся на две группы, создадут пластилиновых героев и пейзажи. Затем все отснимут на камеру и покажут на широком экране.

Кроме того, в Лужниках в дни форума можно посетить занятия по развитию речи. Опытные педагоги обучат ребят основам ораторского искусства, в том числе, через просмотр мультфильмов. Уделят на этих уроках внимание дыхательной гимнастике и развитию эмоционального интеллекта.