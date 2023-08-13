На природных территориях Москвы обнаружены лисята

В природно-историческом парке «Битцевский лес» специалисты Мосприроды обнаружили лисят, возраст которых около трех месяцев. Животные уже выходят из норы, обследуют окрестности, самостоятельно добывают пищу и вскоре покинут родительские норы.

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Лисьи семьи также замечены в природно-исторических парках «Останкино», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», ландшафтных заказниках «Теплый Стан», «Тропаревский», «Лес на реке Самородинке» и на других природных территориях Москвы. Присутствие хищников говорит о благополучном состоянии экосистемы, потому что это высшее звено экологической пирамиды. Их наличие подтверждает, что все ее предыдущие звенья тоже существуют и соотношение между ними сбалансировано.

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Лисье детство

Рыжие малыши рождаются абсолютно беспомощными. Они ничего не видят и даже не умеют ходить. Но уже спустя две недели лисята не только ходят, но и бегают, а их растущие зубы помогают переходить с маминого молока на животный корм. Самец заботится о подруге и лисятах, приносит ей корм.

Лисы на столичных природных территориях в основном рыжие или желтые. Само их название происходит от славянского слова «лисый», что означало «рыжий». Обычно у лисы ярко-рыжая спина, белое брюшко, темные лапы. Лисята же рождаются темно-бурыми и отличаются от волчат только белым кончиком хвоста.

При встрече с лисятами нельзя подходить к ним и тревожить животных. При малейшем беспокойстве осторожные родители стараются сменить место жительства. Детенышей переносят в запасную нору, и это может плохо сказаться на их здоровье. Необходимо помнить, что правила поведения, установленные для посетителей и работников на особо охраняемых природных территориях, не пустые формальности, а необходимый минимум ограничений, направленный на сохранение всего природного сообщества.

Почему нельзя подкармливать диких животных

Сердобольным посетителям природных территорий, которым хочетя подкормить лис, следует иметь в виду, что этого нельзя делать по нескольким причинам. Лиса не домашнее животное, и если она отвыкнет самостоятельно искать и добывать корм и не научит этому своих детей, то они не смогут выжить. Обилие корма, за который не нужно бороться и конкурировать с другими особями, приведет к росту популяции лисиц — это создаст угрозу сохранению видов, которыми они питаются. Чаще всего млекопитающие, тем более хищники, на особо охраняемых природных территориях Москвы способны самостоятельно добыть себе пропитание и эта еда более сбалансирована и питательна, чем корм, который обычно предлагают люди.

Правила безопасного поведения при встрече с лисой

Лис не надо бояться, но и не следует к ним приближаться, тем более пытаться сфотографироваться со зверем. Необходимо помнить, что это дикое животное и его реакция непредсказуема. Лучше всего наблюдать за лисами на расстоянии. Они не нападают первыми, но поведение человека может их на это спровоцировать.

Ни в коем случае не надо паниковать, подходить, гладить, кормить. Следует избегать резких движений, нельзя махать руками и поворачиваться к животному спиной, а также смотреть в глаза и убегать от него. Нужно замереть, дождаться, когда лиса покинет место, постучать палкой по стволу дерева и медленно уйти.

Если встреча прошла неудачно и животное укусило человека, то необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.