Три новых парка создадут в медкластере в Сколкове до конца года

В этом году в международном медицинском кластере в Сколкове завершится второй этап благоустройства «Исцеляющих садов». Здесь появятся две парковые зоны — «Лес ощущений» и «Птичья роща», а также новая детская площадка. Их общая площадь составит 2,83 гектара.

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Особенностью «Леса ощущений» станут тактильные дорожки из камней, булыжников и бревен. Ходьба по ним поможет укрепить голеностоп и научиться лучше поддерживать равновесие. На входе в парк установят арку с искусственным туманом, в которой можно будет охладиться в жаркую погоду. Кроме того, здесь сделают тропы из шишек, щепы, коры, песка и гальки. Прогулки по таким поверхностям стимулируют нервные окончания и помогают снять мышечное и эмоциональное напряжение. Здесь же обустроят и зону медитации — арочный тоннель внутри холма. По всему парку установят арт-объекты: светящиеся в темноте грибы на деревьях, разноцветных насекомых, замысловатые цветы и растения.

В парке «Птичья роща» появятся домики для птиц. Посетители смогут заниматься здесь спортом, а также на территории планируется проводить марафоны. Для гостей будут работать пункты проката велосипедов и самокатов. Роща граничит с Мещерским парком, что позволяет связать несколько природных зон в единое зеленое пространство.

Проектное решение

Новая детская площадка будет разделена на игровые зоны для детей разного возраста. На территории также обустроят пространство для маломобильных посетителей, зону с тренажерами и места для отдыха. Чтобы гостям было уютнее, по периметру высадят кустарники.