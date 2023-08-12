В Москве 300 бригад дежурят на улицах из-за дождя

"На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 13 августа. Наиболее интенсивными осадки будут сегодня до 18:00", - говорится в сообщении.