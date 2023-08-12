Более 500 кафе и ресторанов присоединились к проекту «Московский завтрак»

Проект организовал столичный комитет по туризму при поддержке Сбербанка. В нем участвуют заведения, расположенные практически во всех округах города, в том числе в ТиНАО. Это не только крупные рестораны, но и небольшие кафе. Участники могут попробовать блюда, с которых начинают день в разных странах, и традиционные напитки, например кофе по-вьетнамски или по-арабски, сваренный на песке. Учли и разные предпочтения гостей: есть завтраки для тех, кто не ест сахар, для сладкоежек или для тех, у кого не очень много времени утром. Стоимость сетов начинается от 199 руб., на эту сумму, к примеру, можно заказать омлет, творожную запеканку с вишней и вишневый морс.