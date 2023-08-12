В Москве открыли набор в волонтеры ко Дню флага России

Жителей Москвы приглашают вступить в добровольческий корпус, участники которого будут помогать на концерте в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На сайте ресурсного центра "Мосволонтер" открылся набор в добровольческий (волонтерский) корпус, участники которого будут помогать 22 августа на концерте в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие состоится на Большой спортивной арене "Лужников". Волонтеры раздадут гостям сувениры и сориентируют их на площадке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вступить в корпус могут москвичи в возрасте от 16 лет. Помощь добровольцев понадобится с 14:00 до 23:00. Несовершеннолетние горожане будут задействованы до 21:30. Перед событием добровольцы пройдут функциональный инструктаж.

"Волонтеры Москвы традиционно поддержат важный для нашей страны и города день - День Государственного флага Российской Федерации. В прошлом году на концерте в честь этого патриотического события помогали более 400 добровольцев", - поделился директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.