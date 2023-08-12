В Москве у автовокзалов появились велопарковки и станции проката

Жители и гости Москвы смогут оставить свои велосипеды и воспользоваться арендой у трех автовокзалов в Москве, где появились велопарковки и станции проката. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Мы установили парковки для велосипедов и самокатов, а также станции велопроката у трех автовокзалов Москвы. Москвичи получили возможность широкого выбора транспорта при поездках к автовокзалам. Это еще один шаг к повышению комфорта пересадок между различными видами транспорта", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Уточняется, что велопарковки и станции велопроката заработали у трех автовокзалов Москвы: Центрального, Северных Ворот и Южных Ворот. Здесь можно безопасно оставить личный велосипед или самокат, а также воспользоваться арендой через сервис "Велобайк".

Как отмечается в материале, сегодня автовокзалы Москвы предлагают пассажирам высокий уровень комфорта. Для них предусмотрены удобные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, бесплатный Wi-Fi, кафе, автоматы с едой и напитками.