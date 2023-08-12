В Ясеневе возле ледового дворца построят амфитеатр со сценой

Сейчас специалисты провели работы по планировке территории, устроили бетонное основание, на котором сформировали металлокаркас для сцены.

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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству амфитеатра со сценой возле строящегося ледового дворца — центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Благоустройство возле ледового дворца проводится на территории между Тарусской и Ясногорской улицами, где до старта работ был пустырь. В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты, организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро “Ясенево”, ледовому дворцу и жилым домам. Главным акцентом нового озелененного пространства станет амфитеатр со сценой», — рассказал Петр Бирюков.

Сейчас специалисты провели работы по планировке территории, устроили бетонное основание, на котором сформировали металлокаркас для сцены. В амфитеатре отлили прямоугольные бетонные скамьи, сверху на них уложат деревянные рейки для сидений.

Рельеф местности хорошо подошел под размещение классического амфитеатра, места в котором организованы полукругом. Каждый ряд поднимается над предыдущим, что обеспечит хорошую видимость. Здесь с комфортом смогут разместиться около 1,3 тысячи человек. На сцене планируется сделать открытое и закрытое пространства, ее общая площадь составит 300 квадратных метров.