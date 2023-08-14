В Москве стартовал прием заявок на участие в технологическом конкурсе инноваций для спортсменов

В Москве стартовал прием заявок на участие в первом технологическом конкурсе в области инноваций для спортсменов Sporttech. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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— Конкурс позволит стартапам показать свои разработки крупнейшим игрокам рынка, а партнерам мероприятия — найти новые инновационные решения и внедрить их в ежедневную практику, — пояснил он.

Отобранные технологические решения пройдут пилотное тестирование. В дальнейшем они могут быть внедрены в инфраструктуру ведущих игроков рынка и городскую среду. Как передает официальный сайт мэра Москвы, подать заявку можно до 15 сентября.

Недавно в рамках Московского урбанистического форума МУФ в парке «Зарядье» состоялась церемония награждения победителей десятого, юбилейного конкурса городской фотографии «Планета Москва». Всего на конкурс поступило свыше 1,7 тысячи работ.