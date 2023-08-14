В Москве стартовал прием заявок на участие в технологическом конкурсе инноваций для спортсменов
В Москве стартовал прием заявок на участие в первом технологическом конкурсе в области инноваций для спортсменов Sporttech. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
— Конкурс позволит стартапам показать свои разработки крупнейшим игрокам рынка, а партнерам мероприятия — найти новые инновационные решения и внедрить их в ежедневную практику, — пояснил он.
Отобранные технологические решения пройдут пилотное тестирование. В дальнейшем они могут быть внедрены в инфраструктуру ведущих игроков рынка и городскую среду. Как передает официальный сайт мэра Москвы, подать заявку можно до 15 сентября.
Недавно в рамках Московского урбанистического форума МУФ в парке «Зарядье» состоялась церемония награждения победителей десятого, юбилейного конкурса городской фотографии «Планета Москва». Всего на конкурс поступило свыше 1,7 тысячи работ.
11 августа мэр Москвы Сергей наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года. Всего на участие в конкурсе поступило 124 заявки по 12 номинациям.