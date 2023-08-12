Монолитные работы завершены в одной из башен бизнес-центра iCity

Застройщик закончил монолитные работы в 34-этажной башне бизнес-центра iCity, которая возводится в Пресненском районе по адресу: Шмитовский проезд, вл. 37. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«В составе офисного комплекса две башни: 61-этажная Space Tower и 34-этажная Time Tower, которые объединены между собой восьмиэтажным стилобатом. Общие площади башен составляют 89 тыс. 416 кв. м и 46 тыс. 467 кв. м соответственно. В башне Time Tower в монолите возведены все этажи, в башне Space Tower работы ведутся на уровне 49 этажа», – цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По информации девелопера, на обоих корпусах выполняется монтаж фасадных конструкций. Также ведутся работы по подключению к сетям электро-, тепло- и водоснабжения. Внутри зданий продолжаются инженерные и отделочные работы в местах общественного пользования. Общая площадь проекта – 230 тыс. кв. м, в стилобатной части небоскребов будет расположен паркинг на 942 машиноместа, летний сад с зонами для отдыха и просторными площадками.

Резидентам и посетителям центра будет доступна собственная торговая инфраструктура: фуд-холл, кафе и рестораны, мини-маркет, салоны красоты, цветочные магазины, аптеки, химчистка, ателье, службы сервиса и другое.