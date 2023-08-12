Семь московских маршрутов изменят свою работу с 12 августа

С 12 августа улучшится работа семи автобусных маршрутов у четырех станций третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3): Останкино, Моссельмаш, Грачевская и Косино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— С 12 августа изменения коснутся маршрутов Т58, № 70, 76, 698, 787, 928 и С585. В будние дни на них совершается более 25 тысяч поездок, — говорится в материале.

Как передает официальный сайт мэра Москвы, транспорт будет подъезжать ближе к станциям МЦД-3.

Для подготовки к запуску МЦД-3 поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д пройдут обкатку без пассажиров с 15 по 16 августа. Во время обкатки специалисты проведут технические испытания, проверят безопасность, а также протестируют работу в смешанном режиме диаметральных поездов и поездов Казанского и Ленинградского направлений железной дороги.