Для павильона № 15 на ВДНХ воссоздали 32 бронзовые люстры

Все ремонтно-реставрационные работы планируют завершить в этом году.

© Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ продолжаются работы по воссозданию архитектурно-художественного оформления. Павильону — объекту культурного наследия федерального значения — возвращают облик 1954 года. В скором времени в интерьеры залов Ульяновской, Куйбышевской и Саратовской областей, а также Чувашской АССР вернутся важные детали их оформления — 32 бронзовые люстры. Их воссоздали по историческим фотографиям.

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В 1954 году в павильоне было богатое декоративное оформление: в залах присутствовали живописные полотна, изобильный лепной декор и оригинальная мебель, подчеркивающая своеобразие тематических выставок. В начале 1960-х годов павильон перепрофилировали, что отразилось на облике интерьеров — были утрачены витражи, лепнина и люстры. Кроме того, фасады закрыли навесной алюминиевой системой.

«Ведется реставрация сохранившихся элементов, а также восстанавливаются утраченные детали декора фасада и интерьеров. Металлические люстры со стеклянными плафонами являются неотъемлемой частью павильона, поэтому их воссоздали: в залах Куйбышевской и Саратовской областей — с восьмью рожками, а в залах Чувашской АССР и Ульяновской области — с шестью», — отметил куратор проекта реставрации павильона от Департамента капитального ремонта Игорь Пурынов.

Все 32 осветительных прибора воссоздали в мастерской, вес каждого составляет более 80 килограммов. Диаметр люстр в залах Чувашской АССР и Ульяновской области — около 110 сантиметров, а в залах Куйбышевской и Саратовской областей — 150. Их украшают акантовые листья, цветы, колосья и пояски в виде плетенки. Аналогичные элементы встречаются и на других деталях декора в интерьерах павильона.

Работы над воссозданием осветительных приборов, по словам Игоря Пурынова, шли в несколько этапов. Сначала на основе сохранившихся фотографий специалисты изготовили модели люстр в мягком материале. Модели, выполненные из пластилина и воска, собрали на каркасе люстры в натуральную величину для анализа и сравнения с историческими фотографиями.

После утверждения моделей специалисты приступили к отливке, ковке, вытачиванию металлических деталей и изготовлению плафонов. Металлические детали обработали: сделали опиловку, шлифовку и полировку. Плафоны изготовили методом выдувания. После создания и обработки всех деталей их собрали на заранее подготовленном каркасе.