У джейранов в Московском зоопарке родились детеныши

Поголовье джейранов в дикой природе продолжает неуклонно снижаться. За сохранение редкой газели с длинными изящными рогами борются разные зоопарки мира. В Московском зоопарке животные содержатся в хороших условиях и ежегодно приносят потомство.

© Пресс-служба Московского зоопарка

В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родились три детеныша джейранов — парнокопытных из рода газелей. Эти грациозные создания занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид.По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 50 тысяч взрослых особей, причем поголовье продолжает снижаться. За сохранение этого вида газелей борются разные зоопарки мира, в том числе московский. Сейчас в центре воспроизводства редких животных создается резервная популяция джейранов.

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«Джейраны — нечастые обитатели зоопарков, так как относятся к пустынным животным и непросты в содержании. Однако в нашем центре воспроизводства редких животных они прекрасно себя чувствуют и ежегодно приносят потомство. В этом году детенышами обзавелись две газели. Одна родила самочку, другая — близнецов (самочку и самца). Двойня у наших джейранов не редкость, в прошлом году у одной из мам-джейранов также родились два малыша», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Новое потомство уже окрепло. Малыши питаются не только материнским молоком, но и понемногу начинают пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм, морковь, тыкву и яблоки.

Сейчас в центре воспроизводства редких видов животных содержатся 12 джейранов. Группа состоит из нескольких самок, главного самца, а также молодых самцов из предыдущих пометов. Малыши и их мамы живут в отдельном вольере. Поначалу они держались в стороне от посетителей, но сейчас подпускают людей очень близко и не торопятся убегать. Маленькие джейраны пока еще довольно пугливы, в отличие от взрослых газелей, которые спокойно наблюдают за гостями. Если самкам кажется, что есть опасность, они фыркают, бьют копытцем, а затем уводят потомство вглубь вольера.

Увидеть малышей могут все желающие. Узнать режим работы центра воспроизводства редких видов животных, условия его посещения и схему проезда можно на сайте.

Джейраны — длинноногие животные с изящно изогнутыми рогами, способные быстро бегать и стремительно взбираться на возвышенные площадки. Высота их тела в холке составляет от 60 до 75 сантиметров, вес — от 18 до 30 килограммов. Верхняя часть тела животных покрыта шерстью песочных оттенков. Это помогает им слиться с природным ландшафтом. Шея, брюшко и внутренние части ног белые. Хвост заканчивается темной кисточкой.

У молодых особей на мордочке отчетливо выделяется рисунок: на переносице находится пятно темно-коричневого оттенка, от уголков рта до глаз проходят темные полосы. С возрастом (после нескольких линек) яркий узор исчезает. Самцы имеют длинные изогнутые рога, которые по форме напоминают музыкальный инструмент лиру. Они достигают 30 сантиметров и состоят из множества колечек. В отличие от других разновидностей газели, самки джейранов не имеют рогов.

Беременность у джейранов длится шесть месяцев. Малыш весит меньше двух килограммов. Через несколько минут после рождения он уже может стоять на ногах. В первую неделю жизни малютка прячется в зарослях, а затем начинает ходить за мамой.

В дикой природе джейраны встречаются в Иране, Афганистане, Западном Пакистане, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Южной Монголии, а также на северо-западе Китая. Им комфортно в пустынях и пустынно-степной местности.

Численность этих животных начала резко сокращаться в середине прошлого века из-за массового отстрела. Сейчас любая охота на газелей запрещена, однако они нередко становятся жертвами браконьеров. Кроме того, уничтожается естественная среда обитания копытных. Джейраны почти исчезли в Азербайджане, Турции, а поголовье в Казахстане и Туркмении уменьшилось в десятки раз. Еще недавно пустынные газели обитали в Киргизии и южной части Дагестана. В наши дни они там не встречаются.

Пустынные газели неприхотливы в еде, так как живут на территориях со скудной кормовой базой. Основу их рациона составляют полынь, верблюжья колючка, солянка, мятлик, ежовник, каперсы. Животным приходится постоянно мигрировать в поисках воды. Они могут обходиться без питья от трех до семи дней. Пьют не только пресную, но и горько-соленую воду, в том числе и из Каспийского моря.

У животных крепкие и острые копыта, которые позволяют им с легкостью перемещаться по песку, камням и почве. Однако их тонкие ноги не приспособлены к ходьбе по снегу, поэтому зима для азиатских газелей — самый сложный период в году. Во время бега джейран поднимает небольшой хвостик вверх, и его черный кончик хорошо выделяется на фоне белой шерсти. Из-за этого в некоторых регионах животное еще называют «черный хвост».

Джейраны — стадные животные, однако в теплый период они предпочитают пастись в одиночестве или небольшими группами. С приближением зимы газели сбиваются в большое стадо (от нескольких десятков до нескольких сотен особей). Так животным, ослабленным от холода и голода, проще отбиваться от хищников: волков, лис, беркутов и грифов.

Продолжительность жизни джейранов в дикой природе достигает около семи лет, в неволе они живут 10 лет.