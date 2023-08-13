В Московском регионе ожидается облачная погода и дождь 13 августа

По данным экспертов, температура в Москве составит плюс 22–24 градуса, в Подмосковье – от плюс 19 до 24 градусов. Также ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.