В Госдуме предложили продлить работу метро Москвы по пятницам
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» и кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил продлить работу столичного метро по пятницам до трех часов ночи. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, соответствующее обращение Даванков направил руководителю департамента транспорта столицы Максиму Ликсутову. Текст предложения также оказался в распоряжении «РИА Новости».
«Прошу Вас рассмотреть возможность увеличить время работы московского метрополитена до 3:00 по пятницам», — говорится в нем.
По мнению Даванкова, мера позволит уменьшить количество пьяных водителей за рулем в конце рабочей недели и соответственно число ДТП. Также он считает, что это позволит москвичам сэкономить деньги на вызов такси до дома и «насладиться концертами, спортивными событиями и прочими мероприятиями, не беспокоясь об отсутствии надежного способа добраться домой».