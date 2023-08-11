В Госдуме предложили продлить работу метро Москвы по пятницам

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» и кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил продлить работу столичного метро по пятницам до трех часов ночи. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Прошу Вас рассмотреть возможность увеличить время работы московского метрополитена до 3:00 по пятницам», — говорится в нем.

По мнению Даванкова, мера позволит уменьшить количество пьяных водителей за рулем в конце рабочей недели и соответственно число ДТП. Также он считает, что это позволит москвичам сэкономить деньги на вызов такси до дома и «насладиться концертами, спортивными событиями и прочими мероприятиями, не беспокоясь об отсутствии надежного способа добраться домой».