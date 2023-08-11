Собянин назвал победителей конкурса «Лучший реализованный проект в сфере строительства»

В столице прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Она была приурочена ко Дню строителя, который по традиции отмечается во второе воскресенье августа. Мероприятие проходило в концертном зале «Зарядье», где организована выставка главных проектов столицы «Город для каждого» в рамках Московского урбанистического форума. Награды победителям вручил Сергей Собянин.

«Москва — важнейший проект, который кто-либо когда-то создавал. Конечно, это исторические здания, сооружения, которые мы любим, лелеем, реставрируем, это и огромное количество новых современных зданий, которые делают нашу столицу молодой и стремительно развивающейся. Это город, который должен быть красивым, комфортным, удобным. Это город, который должен быть самым лучшим в мире», — сказал Мэр Москвы.

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Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится с 2000 года. Его цель — поощрение авторов лучших строительных проектов, способствующих формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни горожан, а также стимулирование использования инновационных технологий и современных архитектурных решений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от заказчиков, инвесторов, проектировщиков и генеральных подрядчиков, участвовавших в реализации проектов. Победители определяются решением городской конкурсной комиссии (в ее состав входят руководители профильных органов исполнительной власти города, подведомственных организаций, общественных объединений и образовательных учреждений), а также открытым общегородским голосованием на портале «Активный гражданин», сайте конкурса и выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

В 2018 году был учрежден приз «Проект года», которым награждают лучший проект из числа победителей конкурса.

Конкурсная комиссия также вправе учредить специальные призы для авторов проектов в области строительства или реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования.

Для участия в конкурсе лучших реализованных проектов в 2022 году было подано 124 заявки в 12 номинациях. В их числе «Лучший реализованный проект строительства парков и общественных пространств».

По итогам голосования членов городской конкурсной комиссии в финал вышло 40 проектов, занявших по количеству баллов первые три — четыре места в каждой из номинаций.

В открытом общегородском голосовании приняли участие один миллион 289 тысяч горожан, в том числе один миллион 270 тысяч высказали свое мнение на портале «Активный гражданин», 13,5 тысячи — на сайте конкурса, а 5,2 тысячи — на выставке конкурсных проектов.

Победителями конкурса стали 23 проекта.

«Спасибо вам за то, что, несмотря на самые сложные ситуации, в которых находимся мы на протяжении последних лет, Строительный комплекс достойно несет свое знамя, достойно выполняет те задачи, которые перед ним стоят, вовремя сдает уникальные в мировом смысле объекты. Спасибо за ваш труд, за неравнодушное отношение к делу, за то, что вы этому посвятили свою жизнь. Спасибо вам, друзья», — поблагодарил лауреатов Мэр Москвы.

Победители конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» 2022 года

Проектом года назвали Большую кольцевую линию метро (31 станция)

В номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории “стандартное жилье”» победителями признаны:

— по решению городской конкурсной комиссии — жилой дом на Русаковской улице (Русаковская улица, дом 6 а);

— по итогам открытого общегородского голосования — ЖК «Западный порт» (Большая Филевская улица, дом 3, корпус 3).

Специальный приз за создание комфортных жилых кварталов в рамках реализации программы реновации получил Московский фонд реновации жилой застройки.

В номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности» победителями стали:

— по решению городской конкурсной комиссии — ЖК «Серебряный фонтан» (Новоалексеевская улица, дом 16, корпус 5);

— по итогам открытого общегородского голосования — дом Cloud Nine (улица Большая Полянка, дом 9, строение 1).

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения» победителями признаны:

— по решению городской конкурсной комиссии — Международный центр самбо, Международный центр бокса в «Лужниках» (Новолужнецкий проезд, дом 13);

— по итогам открытого общегородского голосования — спортивный центр на территории инновационного центра «Сколково» (улица Зворыкина, дом 21).

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения» по решению городской конкурсной комиссии лучшей названа школа «Энергия» на 1325 мест (поселок Коммунарка, улица Эдварда Грига, дом 3).

По итогам открытого общегородского голосования специальный приз получили учебные корпуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (Бригадирский переулок, дом 12, строения 1, 2).

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов лечебно-оздоровительного назначения» лучшими признаны:

— по решению городской конкурсной комиссии — флагманский центр городской клинической больницы имени В.В. Вересаева (улица Лобненская, дом 10, строение 4);

— по итогам открытого общегородского голосования — флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, дом 3, строение 22).

В номинации «Лучший реализованный проект строительства парков и общественных пространств» лучшими признаны:

— по решению городской конкурсной комиссии — парк «Яуза» (Енисейская улица, пойма реки Яузы от Широкой до Енисейской улицы);

— по итогам открытого общегородского голосования — колесо обозрения «Солнце Москвы» (2-я Останкинская улица, дом 3).

Победителем в номинации «Лучший реализованный проект строительства офисных зданий и деловых центров» по решению городской конкурсной комиссии и по итогам открытого общегородского голосования стал кластер «Ломоносов» на территории инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (Раменский бульвар, дом 1).

В номинации «Лучший реализованный проект строительства многофункциональных комплексов и торговых центров» лучшими признаны:

— по решению городской конкурсной комиссии — многофункциональный комплекс Comcity (Киевское шоссе, 22-й километр, дом 6 а, строение 1);

— по итогам открытого общегородского голосования — торгово-развлекательный комплекс «Европолис» (третий этап) (проспект Мира, дом 211, корпус 2).

В номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования» победителями стали:

— по решению городской конкурсной комиссии — городская усадьба (дом Бобринских, конец XVIII века) (Малая Никитская улица, дом 12, строения 1, 2, 7, 12);

— по итогам открытого общегородского голосования — грот в саду имени Баумана (конец XIX — начало XX века) (Старая Басманная улица, дом 15, строение 10).

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения» лучшими стали:

— по решению городской конкурсной комиссии — киноконцертный комплекс и съемочный павильон № 1 киноконцерна «Мосфильм» (Мосфильмовская улица, дом 1, строения 44, 45);

— по итогам открытого общегородского голосования — павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке (Большая Грузинская улица, дом 1, строение 51).

Специальным призом за реализацию программы реконструкции советских кинотеатров (на месте бывших кинотеатров работает 15 районных общественных центров, из них пять открыто в 2022 году) отмечена строительная компания, развивающая городские пространства.

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети» победителями признаны:

— по решению городской конкурсной комиссии — Московский скоростной диаметр (основной участок, САО, СВАО, ВАО);

— по итогам открытого общегородского голосования — пешеходный мост через реку Яузу в составе городского вокзала «Электрозаводская» (Басманный район).

В номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта» победителями названы:

— по решению городской конкурсной комиссии — многофункциональный комплекс пересадки и обслуживания пассажиров городского вокзала «Нижегородская» (ЮВАО);

— по итогам открытого общегородского голосования — Большая кольцевая линия метро (31 станция).

«Большая кольцевая — это не оберег, это подвиг строителей и новое сердце Москвы», — добавил Сергей Собянин.

Площадка Московского урбанистического форума в «Зарядье»

«Зарядье» — одна из четырех городских площадок проведения Московского урбанистического форума в 2023 году. Мероприятия проходят здесь с 4 августа до 10 сентября.

В фойе концертного зала развернута выставка «Город для каждого» об основных достижениях столицы за последнее десятилетие и планах на будущее.

На центральном стенде представлена информация о ключевых градостроительных и инфраструктурных мегапроектах. Среди них, в частности, проекты «Реновация», «Комплексное развитие территорий», «АДЦ “Коммунарка”», «Новая Москва», «Большой Сити», «Южный и Северный речной вокзалы, Южный порт», «БКЛ, МЦД, МЦК», «Транспортный каркас. Московский скоростной диаметр и хорды», «Медицинские кластеры», «Технопарки и исследовательские центры», «Спортивные кластеры».

Стенд представляет собой кинетический мультимедийный арт-объект. Перед ним установлен пульт управления инсталляцией в виде большого планшета. Нажав на кнопку, соответствующую одному из мегапроектов, можно посмотреть посвященное ему видео со звуком. Изображение будет оживать на глазах посетителей и станет объемным.

Более подробно об этих мегапроектах рассказывают тематические стенды, подготовленные специалистами городских комплексов. Здесь тоже использованы современные мультимедийные технологии, такие как интерактивная стена, кинетические инсталляции и 4D-кинотеатр.

Интерактивная экспозиция дает возможность посетителям прогуляться в зоне отдыха у воды с видом на здание Северного речного вокзала, побывать на «Острове здоровья» с массажными креслами и соляной пещерой, заглянуть в интерьеры старой квартиры в хрущевке и перенестись оттуда в светлое пространство современного и комфортного жилья, построенного по программе реновации.

В концертном зале пройдет основная деловая программа форума «Москва-2030. Город, устремленный в будущее». Запланированы выступления известных зарубежных и российских спикеров — представителей власти, экспертного и бизнес-сообщества. Они обсудят последние тренды в урбанистике и факторы, позволяющие городам становиться конкурентноспособными.

«Зарядье» также приглашает на масштабную фестивальную программу «Город. Люди. Будущее». Она состоит из сотен мероприятий, позволяющих ближе познакомиться с направлениями развития столицы и получить вдохновение для активного формирования ее будущего. Посетителей ожидает множество образовательных, культурных и спортивных событий, которые помогут окунуться в атмосферу города.

На территории парка «Зарядье» проходят танцевальные тренировки «Пой. Танцуй», беговые экскурсии, иммерсивные театральные прогулки, экскурсии на самокатах.

«Заповедное посольство» организует лекции на тему финансовой грамотности, творческие мастер-классы для детей и взрослых, игры и образовательные занятия. На лугу перед ним проводятся утренние медитации под живую классическую музыку для групп из 20 человек.

Шатер на лугу приглашает гостей на кинопоказы документального кино, интерактивные образовательные мероприятия, лекции лидеров общественного мнения и экспертов, мастер-классы и другие мероприятия.

Сцена большого амфитеатра стала площадкой для проведения фестиваля юношеских оркестров мира (художественный руководитель проекта — Юрий Башмет), музыкальных концертов, театральных представлений, тренировок со звездами спорта, танцевальных мастер-классов и других мероприятий.

На сцене малого амфитеатра эксперты читают лекции, спортсмены проводят фитнес-тренировки. Там же проходят интерактивные творческие и образовательные мероприятия.

В лаундж-зоне (гастромаркете) вдоль Китайгородской стены можно посетить маркет еды, чайные церемонии и творческие встречи.