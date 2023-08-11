Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2022 года

«С праздником, с большим праздником великих людей, создателей настоящего и будущего того, что нас окружает. <…> Что объединяет разные проекты, которое мы создаем в нашем городе? Все это можно объединить и сказать, что мы с вами создаем огромный, большой проект под названием «Москва». Москва – сложнейший проект, который кто-либо когда-то создавал. Конечно, это исторические здания и сооружения, которые мы любим, лелеем, реставрируем. Но это и огромное количество новых, современных зданий, которые, по сути дела, делают нашу столицу молодой и стремительно развивающейся. Это город, который должен быть красивым, комфортным, удобным, это город, который должен быть самым лучшим в мире – городом Москвой», – отметил мэр.