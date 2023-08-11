Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2022 года
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей с предстоящим профессиональным праздником и вручил награды победителям ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Церемония вручения наград состоялась в концертном зале «Зарядье», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«С праздником, с большим праздником великих людей, создателей настоящего и будущего того, что нас окружает. <…> Что объединяет разные проекты, которое мы создаем в нашем городе? Все это можно объединить и сказать, что мы с вами создаем огромный, большой проект под названием «Москва». Москва – сложнейший проект, который кто-либо когда-то создавал. Конечно, это исторические здания и сооружения, которые мы любим, лелеем, реставрируем. Но это и огромное количество новых, современных зданий, которые, по сути дела, делают нашу столицу молодой и стремительно развивающейся. Это город, который должен быть красивым, комфортным, удобным, это город, который должен быть самым лучшим в мире – городом Москвой», – отметил мэр.
Для участия в конкурсе лучших реализованных проектов 2022 года было подано 124 заявки по 12 номинациям. Победителями конкурса стали 23 проекта. Проектом года признана Большая кольцевая линия метро.
«Большая кольцевая – это не объект, это подвиг строителей, и это новое сердце Москвы. Спасибо, поздравляю!» – сказал Собянин.
Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, целью конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» является поощрение авторов лучших строительных проектов, которые способствуют формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни горожан, а также стимулирование использования инновационных технологий и современных архитектурных решений. Заявки на участие в конкурсе принимаются от заказчиков, инвесторов, проектировщиков и генеральных подрядчиков, участвовавших в реализации проектов. Победители определяются решением городской конкурсной комиссии, а также открытым общегородским голосованием на портале «Активный гражданин», сайте конкурса и выставке конкурсных проектов.