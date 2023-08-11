В Музее Победы можно будет сыграть в лазертаг бесплатно

В филиале Музея Победы музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») пройдет бизнес-форум по лазертагу. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

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— В музее состоится бизнес-форум по лазертагу «Спорт Будущего», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 13 августа в 10:00. Принять участие можно бесплатно. В рамках форума организаторы представят специализированную выставку производителей оборудования, VR-арену и сразу три площадки для лазертага. Гости смогут провести игру на спортивной площадке и в зоне пульсар.

Организаторами бизнес-форума выступают Russian Lasertag Association. Партнерами мероприятия стали компания-производитель лазертаг-оборудования «Laserwar», «Хваловские воды» и спортивно-тактический клуб «Тактик». Для посещения мероприятия необходимо приобрести входной билет в музей «Г.О.Р.А.».