В Музее Победы можно будет сыграть в лазертаг бесплатно
В филиале Музея Победы музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») пройдет бизнес-форум по лазертагу. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.
— В музее состоится бизнес-форум по лазертагу «Спорт Будущего», — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет 13 августа в 10:00. Принять участие можно бесплатно. В рамках форума организаторы представят специализированную выставку производителей оборудования, VR-арену и сразу три площадки для лазертага. Гости смогут провести игру на спортивной площадке и в зоне пульсар.
Организаторами бизнес-форума выступают Russian Lasertag Association. Партнерами мероприятия стали компания-производитель лазертаг-оборудования «Laserwar», «Хваловские воды» и спортивно-тактический клуб «Тактик». Для посещения мероприятия необходимо приобрести входной билет в музей «Г.О.Р.А.».
На территории Музея Победы в День физкультурника, 12 августа, пройдут спортивные мероприятия в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический». Гости праздничных мероприятий могут попробовать свои силы в игре в городки на Поклонной горе. Там же пройдет турнир по блицу, организованный Русской шахматной школой.