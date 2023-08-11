Бочкарев рассказал о строительстве МСД

"У нас стоит в планах завершение восточной части МСД, соединяющей его с федеральной трассой М-12, которая идет на Нижний Новгород, Казань и пойдет дальше на Екатеринбург и так далее. Это колоссальный проект, очень важный для нас", – сказал Бочкарев.