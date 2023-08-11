Бочкарев рассказал о строительстве МСД

Бочкарев рассказал о строительстве Московского скоростного диаметра
Осенью 2023 года в столице планируют завершить строительство восточной части Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющего город с федеральной трассой М-12. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Заммэра напомнил, что ранее в столице запустили северный участок МСД. Дорожный объект, по его словам, демонстрирует высокую эффективность, а водители положительно отзываются о проекте.
"У нас стоит в планах завершение восточной части МСД, соединяющей его с федеральной трассой М-12, которая идет на Нижний Новгород, Казань и пойдет дальше на Екатеринбург и так далее. Это колоссальный проект, очень важный для нас", – сказал Бочкарев.
Осенью 2023 года в городе также планируют полностью запустить движение по южному направлению магистрали. Участок протянется от шоссе Энтузиастов до МКАД.